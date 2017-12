Selena a rămas fără iubit

Deşi după ce s-a despărţit de trupa “Candy” a fost o vreme pe primele locuri în topuri, Selena a luat o pauză din punct de vedere muzical. Frumoasa interpretă a renunţat, pentru o perioadă, la spectacole şi apariţii mondene, pentru a se preocupă mai mult de... şcoală. Chiar dacă este constănţeancă, artista a preferat să urmeze cursurile unui liceu bucureştean, “Dinu Lipatti”, profil actorie. “Mi-am dorit să studiez în Bucureşti, cred că acest liceu este unul dintre cele mai prestigioase, mai ales că pe atunci activam în “Candy” şi era mai simplu să locuieşti în Capitală”, a declarat Selena.

În prezent, artista se pregăteşte intens pentru primul examen important din viaţa ei, bacalaureatul. “Nu am emoţii, mă bazez pe ceea ce ştiu. Însă, din cauza stresului, nu prea mai pot să dorm noaptea”, a mărturisit cîntăreaţa. Singura materie care pare s-o liniştească pe Selena este geografia, iar limba română, engleza şi actoria sînt discipline care îi plac foarte mult. “Geografia este o materie la care trebuie să ştii tot, să fii foarte sigur pe tine, fiind o ştiinţă exactă. Îmi doresc o notă mare la bacalaureat, întotdeauna mi-a plăcut să fiu OK la şcoală, să am note mari. Chiar şi media mea generală de anul acesta a fost 9,22. Putea să fie şi mai mare, dar am avut o profesoară care mi-a încheiat o medie mai mică de 9. Vreau şi bacalaureatul să fie în regulă, să-l iau cu o notă mare”, a declarat artista. Anul acesta nu va mai da la facultate, Selena trebuind să-şi facă timp şi pentru carieră. În prezent, lucrează la noul album, alături de Viorel de la “3rei Sud-Est”. Pe lîngă emoţiile bacalaureatului şi munca din studio, artista trece printr-o perioadă destul de dificilă, ea despărţindu-se, în urmă cu trei săptămîni, de prietenul ei. “Cu Răzvan au fost doi ani şi nu cred că era momentul să ne despărţim, chiar înainte de bac. Dar aşa a fost să fie. Oricum, în ultima vreme, am avut o relaţie destul de... ciudată, ne certam des, trebuia să luăm pauze. Cred că obişnuinţa era de vină... Acum ne-am despărţit definitiv”, a mărturisit Selena.