Selena Gomez dă vina pe junk food

Mâncarea plină de zaharuri, carbohidraţi şi grăsimi de tip junk food este vinovată pentru spitalizarea sa. Asta crede Selena Gomez, vedeta din seriale precum ”Wizards of Waverly Place / Vrăjitorii din Waverly Place”, ”Disney 365” sau ”Barney & Friends”, care recunoaşte că a mâncat prea multe produse periculoase. ”Ador M&M-urile, Kit Kat-urile, Snickers-urile şi Goobers-urile când mă uit la filme. Mănânc, problema este că nu mănânc corect. Ador tot ceea ce nu este bun pentru mine”, a declarat actriţa şi cântăreaţa americană. Acum însă, Selena Gomez recunoaşte că a trecut în grija mamei ei, Mandy, care supraveghează ce mănâncă. ”Îmi dă mereu vitamine şi mă urmăreşte peste tot. Dar, în acelaşi timp, sunt un copil încăpăţânat, aşa că mănânc orice vreau. Trebuie să am spanacul cu smântână, iar pe broccoli să am brânză. Trebuie să am ceva ce nu este sănătos”, a completat starul.