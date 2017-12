Selgros Constanţa Nord şi-a deschis porţile

Deschiderea noului magazin Selgros Constanţa Nord, amplasat pe bulevardul Tomis, nr. 387, a fost primită cu entuziasm de agenţii economici din nordul municipiului Constanţa, precum şi din Mamaia, care, începând de ieri, nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze în celălalt capăt al oraşului pentru a se aproviziona. „Este mai aproape decât celelalte magazine de profil şi îmi vine mult mai uşor să îmi fac cumpărăturile de aici. Am găsit tot ce mă interesa. În plus, mă ajută foarte mult că are aceeaşi aşezare a produselor ca Selgros Agigea, prin urmare îmi vine uşor să mă orientez”, a declarat unul dintre cumpărătorii aflaţi ieri dimineaţă la deschiderea noului magazin Selgros. Potrivit directorului executiv al Selgros România, Alexandru Vlad, este pentru prima dată în România când este deschis un al doilea supermarket într-un oraş din provincie. „Prin intermediul magazinului Selgros de la Agigea nu puteam fi alături de clienţii din nordul Constanţei şi din Mamaia. Din acest motiv, conducerea companiei a decis construirea unui al doilea magazin”, a declarat Alexandru Vlad. Selgros Constanţa Nord şi-a deschis uşile pentru publicul larg începând de ieri, de la ora 6.00.

ÎN ZIUA DESCHIDERII, CLIENŢII CARE AU FĂCUT CUMPĂRĂTURI DE MINIMUM 300 DE LEI AU PRIMIT PREMII CONSTÂND ÎN BONURI VALORICE DE 500, 100 SAU 30 DE LEI

PROMOŢII INEDITE Pe lângă promoţiile de Sărbători existente în toată reţeaua Selgros, constănţenii vor găsi, în noul magazin, în prima săptămână de la deschidere, câteva sute de produse cu preţuri speciale, valabile numai în Constanţa. Noua investiţie a costat 20 de milioane de euro, creând 260 de locuri de muncă pentru constănţeni. Cu ocazia deschiderii noului supermarket, reprezentanţii Selgros au semnat un contract de colaborare cu Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” din Constanţa. „În cadrul Academiei sunt înscrişi 300 de copii, dintre care, pentru 66, noi asigurăm casă, masă şi şcoală. Am căutat, de-a lungul timpului, un sponsor care să ne ajute să oferim acestor copii o alimentaţie sănătoasă, pentru a putea da randament în cadrul antrenamentelor. Selgros au fost cei care ne-au înţeles şi ne ajută să-i transformăm pe elevii noştri în viitori sportivi de performanţă”, a declarat Gheorghe Hagi, care a dat startul cumpărăturilor la Selgros Constanţa Nord. Vineri, 9 decembrie, între orele 15.00 şi 16.00, el va oferi clienţilor Selgros o sesiune de autografe. În cadrul noului magazin, care se întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi, constănţenii vor putea găsi 41.000 de produse alimentare şi nealimentare. Compania Selgros Cash & Carry România are sediul la Braşov şi face parte din grupul elveţian TransGourmet Holding SE.