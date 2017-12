Actriţa americană Selma Blair, în vârstă de 38 de ani, va deveni mămică în partea a doua a acestui an, a anunţat agentul de presă al artistei americane. Selma Blair are o relaţie cu designerul Jason Bleick. ”Sunt încântaţi. Nu puteau fi mai fericiţi”, a declarat un apropiat al cuplului. Cei doi s-au cunoscut în 2010, cu ocazia lansării unei linii de articole vestimentare create de casa Ever, al cărei director de creaţie este Jason Bleick. Selma Blair a fost căsătorită cu Ahmet Zappa, în perioada 2004 - 2006 şi a avut o relaţie cu actorul Mikey Day, din 2008 până în 2010. Salma Blair poate fi văzută pe marile ecrane în drama ”Dark Horse”, alături de Christopher Walken.