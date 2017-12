Selymes, mulţumit pe jumătate

Prezentă pentru prima oară în Liga 1, Săgeata Năvodari a surprins în debutul sezonului, fiind neînvinsă după primele două runde. Năvodărenii au pornit cu dreptul pe prima scenă a fotbalului românesc, învingând în prima etapă, pe teren propriu, pe Gaz Metan Mediaş, cu 1-0, iar în etapa a doua au înregistrat un rezultat de egalitate în fieful celor de la FC Braşov, 1-1. Mai mult, gruparea de pe litoral ar fi putut avea punctaj maxim, însă a ratat victoria sub Tâmpa în ultimul minut de joc, fiind egalată la una dintre puţinele ocazii ale gazdelor. Mulţumit de felul în care s-a prezentat echipa sa, antrenor Tibor Selymes şi-a certat totuşi elevii pentru lipsa de concentrare din minutele de final. „Sunt mulţumit de jocul echipei, de organizarea din teren şi de cât au alergat băieţii. Sunt foarte supărat, însă, că am făcut multe greşeli în minutele de final. Trebuia să punem mai multă presiune pe adversari. Nu este posibil ca atacanţii să lase fundaşii braşoveni să trimită mingi lungi către careul nostru”, a spus tehnicianul năvodărean, care a criticat şi arbitrajul lui Theodor Crăciunescu: „Consider că s-a dat un fault care nu a fost şi astfel a apărut acea lovitură liberă din care am fost egalaţi. Toată lumea greşeşte, toţi suntem oameni, dar arbitrii ar trebui să fie mai atenţi, pentru că jucătorii au muncit mult. În loc să avem punctaj maxim, am adunat doar 4 puncte. Suntem o echipă mică, nou-promovată, iar acest punct este important pentru noi. Cele două puncte pierdute de Săgeata la Braşov contează enorm”. Antrenorul grupării de pe litoral l-a pierdut pentru cel puţin două partide şi pe căpitanul Ousmane N’Doye, eliminat în minutele de prelungire după ce a comis un fault dur. Năvodărenii vor evolua sâmbătă, de la ora 18.00, în etapa a 3-a, tot în deplasare, în faţa celor de la FC Botoşani.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat ieri programul meciurilor din următoarele etape. Astfel, în runda a 4-a, Săgeata Năvodari va întâlni sâmbătă, 10 august, de la ora 19.00, pe teren propriu, o altă nou-promovată, ACS Poli Timişoara. În etapa a 5-a, năvodărenii se vor deplasa în fieful celor de la FC Vaslui, meciul fiind programat luni, 19 august, de la ora 19.00. O săptămână mai târziu, echipa pregătită de Tibor Selymes va juca în etapa a 6-a, pe teren propriu, luni, 26 august, de la ora 19.00, în compania Viitorului Constanţa.