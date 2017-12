Seminar economic la Constanţa

Universiatatea „Ovidius” din Constanţa va găzdui, în perioada 9-10 septembrie, seminarul cu tema „Întărirea Competitivităţii în Sectoarele Transport şi Industrie în vederea Tranziţiei către Economia Verde prin Sprijinirea Participării la Programul Cadru 7 al UE - Strengthening the Competitiveness in Transport and Manufacturing for transition to Green Economy by Enhanced Participation to EU FP7 RTD Programme”. La manifestare vor participa experţi ai Comisiei Europene, ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, ai instituţiilor şi autorităţilor locale, directori de societăţi, reprezentanţi ai patronatelor din domeniu, specialişti, cadre didactice şi studenţi. Seminarul este un prilej pentru iniţierea unor proiecte de interes naţional şi regional, pentru promovarea şi explicarea Politicilor Europene, naţionale şi regionale.