Seminar internațional cu participanți de seamă

Mănăstirea Sfânta Elena de la Mare, din Costinești, este, între 17 și 23 august, gazda seminarului internațional cu tema „Rolul spiritualității în promovarea reconcilierii”. Seminarul, organizat de Council for Research in Values and Philosophy (Washington DC, SUA), în colaborare cu Academia Română - Filiala Iași și Institutul Bretanion din Constanța, se bucură de participarea mai multor profesori universitari din SUA, Filipine, India, Pakistan, Egipt, Serbia, Liban, Marea Britanie, Turcia, România și reprezentanți ai Muftiatului Cultului Musulman din România. Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și își propune o mai bună înțelegere a rolului pe care spiritualitatea îl poate avea în diminuarea tensiunilor interreligioase și interetnice, tensiuni care sunt acute în lumea de astăzi.