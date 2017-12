Seminar internaţional de siguranţă pe mare

Reprezentanţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV organizează (în calitate de membru al International Association for Safety and Survival Training – IASST), cea de-a 57-a sesiune a Întâlnirii Internaţionale şi a Seminarului de Siguranţă a IASST cu tema „Safety and Survival Equipments and Training Tools”. Evenimentul va avea loc la Hotel Bulevard din Constanţa, în perioada 17 - 21 septembrie 2010. La seminar sunt aşteptaţi să participe aproximativ 60 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie în domeniul siguranţei şi supravieţuirii pe mare, ai companiilor din domeniul industriei petroliere de offshore, precum şi producători de echipamente specifice din ţări precum Marea Britanie, Norvegia, Canada, Suedia, Danemarca, Namibia, Filipine, Australia, Africa de Sud, Olanda, Spania, Polonia, Islanda, Irlanda, România, Bulgaria, Insulele Feroe şi Statele Unite ale Americii.