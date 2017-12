Seminar pe tema energiei solare

Universitatea „Ovidius” din Constanţa găzduieşte, vineri, 9 decembrie, un nou eveniment din seria colocviilor Institutului pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie (INSAE), tema propusă fiind „Aplicaţii practice de utilizare a energiei solare”. Dacă în cazul primelor teme dezbătute s-a pornit de la tehnologii şi activităţi desfăşurate de firme şi instituţii din domeniul energetic, seminarul de vineri introduce un nou format, prezentările urmând a fi realizate de studenţi şi comentate de cadre didactice şi persoane care lucrează în domeniu. Colocviile INSAE sunt organizate în cadrul proiectului ARGOS (BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources), la care sunt partenere: Universitatea Naţională Taurida din Simferopol, Crimeea, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria şi Universitatea Tehnică din Istanbul, Turcia. La acest consorţiu s-a alăturat ulterior Universitatea Tehnică din Azerbaidjan. Lucrările colocviului vor fi transmise în direct pe internet, sistemul de e-conferinţă fiind integrat în portalul www.unai-sustainability.org la pagina „Live Conferences”. Colocviile INSAE vor continua pe toată perioada anului universitar.