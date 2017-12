Seminar pentru managementul situaţiilor de urgenţă în zone de frontieră

Lucrările Seminarului de bune practici pentru managementul situaţiilor de urgenţă în zone de frontieră ce implică intervenţia comună a serviciilor profesioniste de urgenţă din state vecine s-au desfăşurat în perioada 16-20 iulie, în Staţiunea Neptun. La dezbaterile susţinute de Peter Goxharaj, ofiţer coordonator al programelor pentru unităţile cu dislocare rapidă la nivelul Agenţiei Federale pentru Asistenţă Tehnică la Dezastre (THW) din Germania, şi Mariusz Feltynowski, director adjunct al Centrului Naţional pentru Coordonarea Acţiunilor de Salvare şi Protecţie a Populaţiei din Polonia, au participat 22 de specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi 18 specialişti din cadrul Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă (DGPPC) din Bulgaria. Seminarul a avut ca scop dezvoltarea cooperării dintre cei doi parteneri ai Modulului 2 Intervenţie (IGSU şi DGPPC) din cadrul proiectului „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, care are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin IGSU). Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu. Totodată se are în vedere utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale ale mediului şi promovarea unui management al riscului eficient în zona transfrontalieră. Cunoştinţele acumulate în această săptămână vor fi valorificate pentru elaborarea de proceduri de notificare, monitorizare şi intervenţie comună, pregătire în comun, precum şi intervenţie în zona transfrontalieră a Dunării.