Seminarii pe tema prevenirii și diagnosticării infecției HIV

Începând din acest an, compania farmaceutică Mylan România susține evenimente educaționale organizate de Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în facultăți din toată țara. În România, la finalul anului trecut erau înregistrate peste 15.000 de persoane infectate cu HIV, dintre care aproape 700 au fost depistate în 2017. Aproape jumătate din numărul de pacienți au vârste între 25 – 30 ani. Primul eveniment de informare organizat de UNOPA în parteneriat cu Mylan va avea loc în 16 mai, pentru studenții Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității București. Tema seminarului este educația referitoare la infecțiile cu transmitere sexuală, în special cu privire la modalitățile de prevenire și depistare prin diagnostic precoce a infecției HIV. Noutatea acestei campanii este că seminariile vor fi susținute de prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, binecunoscut atât ca specialist în acest domeniu și ca personalitate a lumii medicale din România, care va asigura suportul științific pentru sesiunile de informare. Studenții vor primi date actuale cu privire la patologia, prevalența și incidența cazurilor HIV/SIDA în România, precum și despre importanța testării sau a autotestării cu privire la infectarea cu HIV. Prin aceste sesiuni, UNOPA urmărește creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul studenților, pe tema educației pentru sănătate, creșterea responsabilității și crearea unor comportamente fără riscuri. Campania va continua în perioada următoare și în alte facultăți din România, precum și pe <https://www.facebook.com/FederatiaUNOPA/?fref=mentions> pagina de Facebook UNOPA; de asemenea, persoanele interesate pot urmări hashtag-ul #negatHIV pe Facebook, pentru a afla cele mai recente informații. „Nevoia de informare și educare în privința infecțiilor cu transmitere sexuală, mai ales în privința HIV, rămâne o realitate, nu numai ca incidență la nivel național. E nevoie ca tinerii din România să fie informați. Am găsit la FJSC deschiderea pentru acest subiect important și alături de Mylan România, partenerul nostru, și de prof. Dr. Streinu Cercel, construim o platformă de informare cu informații utile și verificate, pe care încercăm să le livrăm direct către studenți”, a declarat Iulian Petre, directorul executiv al UNOPA. „Mylan este unul dintre principalii producători de tratamente antiretrovirale pentru tratarea HIV, însă misiunea noastră înseamnă mai mult decât asigurarea de tratamente accesibile și de calitate, pentru a include și servicii pentru pacienți și comunicarea de informaţii relevante către ei. Ne bucurăm să susţinem inițiativa UNOPA de a oferi informații actuale, de calitate despre prevenția HIV, ca parte a eforturilor de a crește nivelul de educare cu privire la sănătate și de a îmbunătăți accesul la tratamente”, a declarat Adrian Grecu, Country Manager Mylan România. „Informarea si diagnosticarea precoce reprezinta capitole importante în prevenţia răspândirii infecției cu virusul HIV. Pe lângă tratamente, care devin mai accesibile și pot oferi o viață normală pacienților infectați cu HIV, apar o serie de inovaţii in domeniul metodelor de testare. Studenții și publicul activ trebuie să știe despre aceste metode, despre importanța testării și autotestării, și despre beneficiile aduse sistemului public de sănătate în această direcție”, a spus prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. „Există numeroase subiecte care nu numai că nu fac breaking news, dar nici măcar nu apar în mass media. De ce este presa atât de reticentă în a acoperi subiecte legate de realități considerate ”jenante”? Ne propunem să lansăm o serie de dezbateri găzduite de FJSC sub egida ”Subiecte tabu” ... în mass media, în relațiile publice si publicitate, în comunicarea politică etc. Vrem să dezbatem motivele pentru care presa ocolește aceste subiecte, strategiile de comunicare publică prin care soluțiile (precum testarea individuală, care elimină inhibițiile legate de expunerea îngrijorărilor legate de o anumită, posibilă, boală stigmatizată de imaginarul social într-un cabinet medical), tehnicile de advertising la care se poate recurge, rolul infomativ sau dez-informativ al social media etc. Ne dorim să avem alături de noi nu numai studenți, ci și jurnaliști, comunicatori și advertiseri, blogeri și alte celebrități din online, specialiști din medicină, psihologie, sociologie șamd.”, a spus prof univ dr Mihai Coman, decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, gazda întâlnirii. În aceeași direcție, Mylan, în parteneriat cu Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, a derulat anul trecut o campanie educațională pentru testarea HIV și depistarea virusului încă din faza incipientă, cu titlul „Esti NegatHIV? Testează-te și fii sigur!”.