Seminarul despre arta dansului tradiţional turcesc, la final

Peste 30 de instructori ai ansamblurilor Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), dar şi cadre didactice care coordonează ansambluri de dansuri tradiţionale turceşti în şcolile din judeţele Constanţa şi Tulcea au învăţat, timp de patru zile, secretele artei dansului tradiţional de la profesioniştii mişcării. Tainele paşilor de dans au fost „deconspirate” în cadrul Seminarului de Formare şi Perfecţionare Etnofolclorică, ce s-a desfăşurat, în perioada 12-16 septembrie, la sediul UDTR.

PROF. UNIV. AHMET TURAN DEMIRBAĞ ŞI „FOCUL ANATOLIEI” Printre profesorii care au susţinut cursuri de istoria dansului folcloric turcesc, tehnici de dans şi arta motivelor costumelor, s-a aflat şi prof. univ. Ahmet Turan Demirbağ de la Universitatea Tehnică din Istanbul, unul dintre coregrafii şi fondatorii grupului „Focul Anatoliei”. „Sper că aceste cursuri le vor fi de un real folos instructorilor de dans turcesc din România. Intenţionez să vin să fac o cercetare în România cu privire la dansurile tradiţionale turceşti din zona Dobrogei şi sper să fiu sprijinit de Uniunea Democrată Turcă din România. Sper ca pe viitor, ori de câte ori ansamblurile de dansuri turceşti din România vor veni în Turcia, să mă caute la Universitatea Tehnică din Istanbul ori la Conservator şi să repetăm, împreună cu membrii ansamblurilor, paşii de dans”, a spus prof. univ. Ahmet Turan Demirbağ.

PAŞI DE DANS ŞI CULOARE „Este o mare realizare pentru noi, instructorii de dans turcesc din România, să învăţăm tehnici şi teoria dansului de la cei mai renumiţi profesori din Turcia. Sunt invidioasă pe instructorii mai tineri care au urmat aceste cursuri, acum, când sunt la început de drum, spre deosebire de noi, care am studiat singuri, am fost autodidacţi. De la profesorul Demirbağ, am aflat că paşii de dans pot fi corelaţi cu culorile roşu, verde şi albastru şi am deprins tainele corelării simetriei scenei cu cea a dansului”, a spus coordonatorul ansamblului Delikanlilar al UDTR, Melek Osman.

Seminarul, la care au luat parte profesori din cadrul Federaţiei de Dansuri Folclorice din Turcia, s-a desfăşurat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional. Printre lectori s-au aflat preşedintele Federaţiei de Dansuri Folclorice din Turcia, Gürhan Ozanoğlu şı preşedintele executiv al aceleiaşi federaţii, Huseyın Güler.