Semnal de alarmă tras de sportivii de marcă ai României

Personalităţi din lumea sportului românesc, Nadia Comăneci, Simona Halep, Gabriela Szabo, Camelia Potec, Alina Dumitru, Ilie Năstase şi Cristian Gaţu, au participat, miercuri, la Palatul Parlamentului, la o conferinţă de presă, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la situaţia pe care o traversează un domeniu de activitate extrem de important.

La întâlnire au fost şi parlamentari, care au ascultat solicitările sportivilor, care doresc o infrastructură şi un buget mai mare, iar sportul să devină o prioritate naţională în România.

„Succesul sportului românesc a fost și este bucuria românului și cred că este extrem de important ca generația de azi să știe că are sprijinul nostru și să nu fie nevoită să meargă afară pentru a căuta ajutor” - Nadia Comăneci.

„Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generaţie care are nevoie de o mare infrastructură. La noi în ţară nu prea există aşa ceva. Avem nevoie de o sală unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de FED Cup. Sportul nostru este un sport scump şi nu poate fi susţinut atât de mult de familii. Fac apel pentru această cauză, să se facă o infrastructură. Consider că tenisul românesc a avut multe rezultate în ultimii ani şi mai ales în trecut. Am avut numărul 1 mondial la băieţi, am avut la fete. Tot ce-mi doresc este să se construiască săli, să se construiască un sistem pentru noile generaţii, pentru că este mare nevoie” - Simona Halep.

„Noi nu aparţinem de nicio culoare politică, apelul nostru este pentru toate culorile politice, apelul nostru este pentru toţi cei care ne conduc acum şi care ne vor conduce şi în viitor. Este important ca sportul să devină prioritate naţională. Am vorbit fiecare despre infrastructură, fără infrastructură este greu să convingem părinţii, copiii să vină la sport, să vină la mişcare. Este destul de uşor să luăm exemplele din Europa şi să le adaptăm la sistemul românesc” - Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie.

„Nu prea mai ies public să vorbim, pentru că mi se pare că vorbim în van și nimeni nu ne ascultă. Este un an important pentru sportul mondial și cel românesc. Strategia noastră este să avem cât mai mulți sportivi la Tokyo, unde ne dorim să cucerim medalii olimpice. Sportul românesc are nevoie de finanțare și de bani” - Gabriela Szabo.