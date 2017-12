Semnale de alarmă disperate de Ziua Mondială a Sănătăţii

De Ziua Mondială a Sănătăţii, zi celebrată, ieri, reprezentanţii Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) au tras numeroase semnale de alarmă autorităţilor privind situaţiile grave din sistem. APAH-RO a susţinut, de fiecare dată, că hepatita trebuie recunoscută de urgenţă ca o problemă de sănătate publică, iar un program de depistare a acestei boli este mai mult decât necesar. “Un program de screening este o necesitate ce nu ar trebui ignorată de autorităţi, ţinând cont de previziunile sumbre în ceea ce priveşte această patologie pentru România în următorii ani. Din păcate, sunt mulţi pacienţi care află absolut întâmplător că au boala, când au primele simptome reale, asta însemnând şi ciroză sau un grad avansat al bolii”, se arată într-un comunicat al asociaţiei.

• MII DE BOLNAVI AŞTEAPTĂ TRATAMENTE SALVATOARE • În prezent, peste 6.500 de pacienţi cu hepatită cronică de tip B, C şi D şi ciroză hepatică, din mai multe judeţe din ţară, aşteaptă disperaţi tratamentul salvator, fiind pe listele de aşteptare de ani. Aprox. 700 dintre ei aşteaptă o a doua şansă şi speranţa unor noi terapii care să le salveze viaţa. Mai mult, discrepanţa dintre judeţe în privinţa accesului la tratament se măreşte de la o lună la alta, ajungându-se chiar la diferenţe de peste un an. “Am cerut de mai multe ori reprezentanţilor Caselor de Asigurări de Sănătate să se implice pentru a găsi o soluţie în a rezolva situaţia din judeţele cu probleme, unde se aşteaptă aprox. doi ani pentru a primi tratamentul antiviral. Să fii trecut pe lista de aşteptare a unor judeţe precum Iaşi, Galaţi, Brăila, Bihor sau Neamţ amplifică ghinionul de a avea hepatită cronică, întrucât îl poate costa pe pacient agravarea bolii. Cine poate garanta că starea de sănătate a acestuia nu se va schimba în perioada de aşteptare? Cine plăteşte pentru zecile de drumuri, pentru stresul fiecărei luni de aşteptare?”, întreabă preşedintele APAH-RO, Marinela Debu. Situaţia gravă a unor case judeţene este evidenţiată şi în cifre relevante, spun reprezentanţii APAH-RO. În timp ce Comisia Specializată a CAS a solicitat în ianuarie, de exemplu, 750 de dosare, de la Casele Judeţene s-au primit doar 500 de dosare la nivel naţional, din cauza fondurilor insuficiente. “Este inuman ce se întâmplă. Din păcate, în ciuda eforturilor pe care le fac medicii şi a previziunilor sumbre, numărul pacienţilor care îşi descoperă boala este încă mic, comparativ cu prevalenţa estimată pentru ţara noastră, de aprox. 3.25% în ceea ce priveşte hepatita C, spre exemplu. Ce vină au aceşti pacienţi că sunt afectaţi de virusul B, C sau D? Ei sunt, totuşi, plătitori către sistemul de sănătate. Autorităţile române trebuie să îşi asume implementarea rezoluţiei 63.18, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aprobată anul trecut, în mai, şi semnată de 193 de ţări, printre care şi România”, a mai adăugat Marinela Debu.