Semnale pozitive vizând un sprijin financiar pentru R. Moldova

Mai multe ţări europene au transmis semnale pozitive privind acordarea de asistenţă financiară R. Moldova, la reuniunea de miercuri, de la Bruxelles, a donatorilor pentru această ţară. Deputatul Partidului Liberal Democrat (PLDM) Veaceslav Ioniţă, preşedinte al comisiei parlamentare de economie, buget şi finanţe, a afirmat că R. Moldova are deja o viziune clară privind dezvoltarea sa, astfel încât ar putea primi sprijin financiar în scurt timp. Deputatul comunist Igor Dodon, fost prim-vicepremier şi ministru al Economiei, a apreciat că premierul Vlad Filat nu va obţine de la Bruxelles decât declaraţii din partea unor ţări, fără un ajutor substanţial. ”Bugetul UE se aprobă odată la trei ani, nu cred că acum, la mijloc de an, unele ţări ar avea posibilitatea să ne ajute”, a subliniat Dodon. Premierul Vlad Filat s-a deplasat la Bruxelles, însoţit de numeroşi miniştri, pentru a înainta proiectele prioritare la şedinţa Grupului consultativ al donatorilor pentru R. Moldova.

Politicile Bruxellesului în relaţia cu R. Moldova sunt formulate exclusiv în funcţie de interesele UE, chiar dacă există o dependenţă semnificativă de Rusia, afirmă şeful delegaţiei Comisiei Europene la Chişinău, Dirk Schuebel. ”Federaţia Rusă este un actor politic şi economic foarte important. În plus, este şi un partener important al UE. Ca să ilustrez acest lucru, pot să fac referire la conflictul cu Ucraina privind furnizarea gazului natural, care a demonstrat încă o dată cât de dependenţi suntem noi de acest partener. Pe de altă parte, eu sunt reprezentantul UE în R. Moldova şi, de aceea, noi formulăm politicile noastre exclusiv ţinând cont de opinia UE în acest sens. În plus, vreau să menţionez că am contacte strânse şi regulate cu ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Valeri Kuzimin, avem întruniri regulate în cadrul cărora facem schimb de opinii, de viziuni cu privire la diverse aspecte ale situaţiei din R. Moldova”, a declarat Dirk Schuebel.