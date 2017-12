Semnăturile excesive: birocraţie sau centură de siguranţă?

Premierul Victor Ponta a afirmat că autorităţile fac eforturi pentru reducerea birocraţiei, dar se confruntă cu problema asumării responsabilităţii, dând ca exemplu faptul că s-a supărat pe un ministru pentru că pe un document, sub semnătura acestuia, se mai aflau alte nouă ale unor subordonaţi. Poate că supărarea premierului este justificată, însă, de la ultimul funcţionar public şi până la miniştri, toţi se tem îngrozitor de Direcţia Naţională Anticorupţie şi de faptul că, oricând, actele care trec pe sub ochii lor ar putea fi luate la puricat şi s-ar putea găsi o neregulă pentru a fi anchetaţi de procurorii lui Băsescu. Asta în condiţiile în care DNA verifică tot, de la achiziţia de hârtie igienică până la proiectele comunitare. „În ziua de astăzi, să mai găseşti pe cineva care să semneze un document public este o provocare uriaşă. Am constatat şi m-am şi supărat pe unul dintre membrii Cabinetului care avea în spatele semnăturii sale nouă semnături! Nouă care au semnat înainte să semneze el! Şi am întrebat, atunci, de ce mai e ministru?“, a declarat Ponta. Prezenţi cu toţii la o dezbatere pe tema fondurilor europene, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, şi primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, i-au spus premierului că primarii sunt consideraţi cei mai corupţi, având sute de dosare în care sunt acuzaţi, şi nu îşi permit să mai semneze fără semnăturile specialiştilor. „Trebuie să fii acoperit“, a spus edilul Craiovei.