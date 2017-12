Semne bune inflaţia are?

Chiar dacă suntem în luna august, se pare că putem spune că anul are semne bune. Şi nu doar 2013, ci şi 2014. Asta dacă luăm în considerare acţiunile şi reacţiile BNR din ultimele zile, care au redus, ieri, prognoza de inflaţie pentru acest an şi anul viitor la 3,1%, de la proiecţia anterioară de 3,2%, respectiv 3,3% şi 3,5%. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că banca centrală a analizat, luni, şi aprobat raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evidenţiază în perspectivă un proces de dezinflaţie mai accentuat în perioada imediat următoare, concomitent cu o accelerare a creşterii economice. „Am redus proiecţia pentru inflaţia anuală la 3,1% pentru sfârşitul acestui an şi finele anului viitor, cu 0,1 puncte procentuale, respectiv 0,2 puncte procentuale în jos faţă de prognoza anterioară din luna mai. Nu suntem optimişti cu această prognoză, nu suntem nici pesimişti, ci am rămas prudenţi. Având în vedere componenţa IPC (indicele preţurilor de consum - n.r.), traiectoria descendentă s-ar putea să fie chiar mai accentuată“, a declarat Isărescu. Proiecţia se încadrează astfel în intervalul de variaţie din jurul ţintei, de 2,5% plus/minus un punct procentual. BNR anticipează că rata anuală a inflaţiei va atinge un minim de 2,1% în primul trimestru al anului viitor. „La sfârşitul lunii septembrie, poate chiar mai devreme, inflaţia va intra în intervalul de variaţie din jurul ţintei“, a spus Isărescu.