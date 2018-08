Semne foarte proaste din industrie

Industria a scăzut şi în iunie, previzibil, de altfel, având în vedere tiparele din anii trecuţi, se arată în Barometrul Industrial, publicat de SNSPA și IRSOP. Vara, activitatea din industrie e mai slabă; numai că de data asta declinul a început cu trei luni în urmă, iar în iunie s-au împlinit patru luni de scădere consecutivă. Ceea ce vedem acum este un efect sezonier care se adaugă la un curs descendent preexistent, se arată în Barometru. Încetinirea s-a produs la nouă din unsprezece indicatori măsuraţi de Barometru. În plus, a continuat să scadă şi încrederea managerilor în activitatea viitoare. Mai exact, indexul de optimism al managerilor a scăzut de la 63 în mai la 59 în iunie. Valoarea indexului rezultă din aşteptările privind cererea, producţia şi încasările viitoare. Doar exportatorii fac excepţie. Indicatorul de încredere privind comenzile pentru export a crescut de la 63 în mai la 66 în iunie. Volumul producţiei avea 65 de puncte în martie şi a ajuns la 55 în iunie. Creşterea rămâne pozitivă (peste 50), dar riscă să cadă sub acest prag. Stocurile sunt mai degrabă subdimensionate, din cauza activităţii scăzute. Totuşi, se observă o uşoară creștere, de la 47 puncte în mai la 49 în iunie. Când activitatea scade iar stocurile cresc uşor înseamnă că firmele au dificultăţi şi în desfacerea produselor finite, potrivit Barometrului. De asemenea, furnizorii nu par să creeze probleme deosebite în industrie. Circa nouă din zece firme raportează constant că timpul în care obţin materialele comandate de la furnizori a rămas neschimbat. La capitolul cerere, comenzile noi au atins 53 puncte, față de 58 în mai și 63 în martie - „Scăderea s-a produs preponderent din cauza cererii interne slabe, care are efect demoralizant şi afectează puternic încrederea managerilor“. Nu în ultimul rând, numărul de angajaţi a continuat să scadă de la 50 în mai la 47 puncte în iunie şi a intrat în zona de contracţie. E posibil să se repete situaţia din 2017 si 2016, când forţa de muncă în industrie s-a micşorat în toate cele trei luni de vară (iunie, iulie şi august). Cauza este sezonalitatea, dublată de cererea slabă din perioada premergătoare.