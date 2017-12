Semnele unei căsnicii pe terminate

Când mariajul lor ajunge la un punct critic, majoritatea oamenilor încearcă să-l resusciteze cu orice preţ. Sunt atât de hotărâţi să-l refacă încât de multe ori uită să capteze şi semnalele trimise de partener. Şi, oricât de mult ar încerca, strădania lui va fi în zadar, tocmai pentru că celălalt nu depune niciun efort. Iată care sunt semnele care transmit mesajul că o căsnicie se apropie de final, potrivit lui Bryce Kaye, autorul cărţii ”Trusa de prim-ajutor a mariajului”.

Dacă unul dintre soţi preferă să stea mai mult timp la serviciu, cu prietenii, în faţa calculatorului sau televizorului, oriunde, numai alături de partener nu, atunci relaţia este aproape de final. Cu cât trece mai mult timp fără ca partenerii să depună cel mai mic efort pentru a îndrepta situaţia, cu atât căsnicia este iremediabil distrusă. Dacă unul dintre soţi a captat mesajul că ceva este în neregulă dar celălalt refuză să facă orice mişcare pentru a încerca să salveze căsnicia, atunci primul nu are nicio şansă de reuşită. Nu are sens să se mai chinuiască de unul singur, dacă timp de un an nu a fost chip să-l convingă pe celalalt să facă ceva pentru a revigora mariajul. Unul dintre aspectele importante ale unei căsnicii este respectul reciproc. Când acesta a dispărut, celălalt partener se va simţi desconsiderat, înjosit şi respins. Mariajele ajunse în acest punct sunt mai mult decât toxice. Indiferent dacă jignirile sunt spuse ca formă de atac sau ca formă de apărare, acestea trebuie oprite definitiv, fie prin consiliere maritală, fie prin divorţ.

În momentul în care partenerii încep să funcţioneze pe orbite diferite, după ce de-a lungul mariajului erau o singură echipă, atunci trebuie ridicate semne de întrebare. Nu trebuie să se prelungească această stare, pentru că odată ce s-au învăţat să lucreze separat, va fi mai greu să se reîntregească echipa de odinioară.