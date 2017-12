Senatorii jurişti au eliminat posibilitatea de modificare a Legilor înaintea intrării lor în vigoare

Senatorii din Comisia juridică au adoptat, ieri, un amendament al senatorului UDMR Cseke Attila, care a propus eliminarea din OUG 61/2009 a prevederii care dădea posibilitatea Guvernului ca “după adoptarea lor, în situaţii temeinic justificate, actele normative pot fi completate, sau, după caz, abrogate şi înainte de data intrării lor în vigoare”. De asemenea, membrii Comisiei au decis să menţină obligativitatea studiilor de impact pentru proiectele de lege de importanţă pe care Guvernul le iniţiază, dar nu şi în cazul celor pentru care îşi asumă răspunderea. Totodată, din textul OUG 61/2009 a fost eliminată obligativitatea ca proiectele de acte normative “să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluţionarea conflictului între acte normative de categorii diferite, potrivit principiului ierarhiei normelor de nivel superior”, pe motiv că prevederea nu-şi are rostul. După adoptarea amendamentelor, senatorul PSD Ioan Chelaru a propus adoptarea unui raport de respingere în cazul ordonanţei de urgenţă, propunere care a căzut la vot. În momentul în care preşedintele Comisiei juridice, Toni Greblă, urma să supună votului raportul de adoptare, cu amendamente, a OUG 61, senatorul Chelaru a anunţat că trebuie să plece la şedinţa Biroului Permanent Reunit, Comisia rămînînd fără cvorum de lucru. Astfel, senatorii jurişti trebuie să ia o decizie finală într-o şedinţă viitoare în privinţa raportului de admitere şi, cu această propunere, ordonanţa să fie supusă votului în plenul Senatului, în calitate de primă cameră sesizată. Guvernul a modificat recent Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, proiectul de ordonanţă prin care a fost modificată Legea fiind iniţiat de Ministerul Justiţiei. Potrivit modificărilor aduse, “după adoptarea lor, în situaţii temeinic justificate, actele normative pot fi completate sau, după caz, abrogate şi înainte de data intrării lor în vigoare”. În plus, un proiect de act normativ trebuie să cuprindă pe viitor “soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sînt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub veche reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele pînă la data intrării în vigoare a noilor reglementări”. De asemenea, un proiect de act normativ “trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluţionarea conflictului între acte normative de categorii diferite, potrivit principiului ierarhiei normelor de nivel superior”. Preşdintele Senatului, Mircea Geoană, a declarat, pe 11 iunie, că ordonanţa care permite intervenţia Guvernului pe legi înainte ca acestea să intre în vigoare nu a avut niciun aviz de la miniştrii PSD, că actul normativ are implicaţii “severe” şi că “dă peste cap” sistemul de legiferare. El a mai susţinut că întreaga responsabilitate pentru această lege o are ministrul Cătălin Predoiu.