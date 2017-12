Senatorul Alexandru Mazăre și-a dat demisia din PSD

02:05:01 / 23 Februarie 2015

In atentia Primariei si a Politiei

Aseara la ora 17,00 cand ma intorceam de la Arhiepiscopie, pe strada Vasile Canarache, in spatele judecatoriei Constanta, a venit din spatele meu o masina galbena, un taxi dar fara placuta cu inscriptia taxi pe ea, m-a depasit la milimetru pe dreapta pt ca nu-l auzisem, dupa care a oprit si a inceput soferul sa tipe la mine. I-am zis ca nu am ochi la spate . Din masina a coborat o cioara, pardon, o roma de vreo 30ani care a sarit si m-a imbrancit, f nervoasa.Soferul iar a inceput sa se lege de mine urland de ce nu m-am dat la o parte, eu spunandu-i de ce nu a claxonat daca se grabea. Roma, de o nervozitate si mai mare, cu o energie de neinchipuit sare iar si ma imbranceste, da sa urce, apoi iar se intoarce de la masina si mai nervoasa, alearga dupa mine in timp ce eu strigam cu toate puterile Ajutor, Ajutor, ma impinge cu o forta incredibila in gardul viu. Ma lovesc la frunte, pleoapa,buza, genunchi. Roma fuge la masina si dispar in viteza. In zona nici urma de jandarmi, politie (de nici un fel), de camere video. Masina galbena ( de taxi pirat se pare) avea nr. CT 09 AKL. Nu va urcati in aceasta masina, atentie !!!!