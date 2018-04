Senatorul Mihu ridică problema discriminării rezerviștilor prin modificarea Legii pensiilor militare

09:02:32 / 12 Aprilie 2018

SCAD PENSIILE MILITARILOR

Am facut un comentariu pe tema scaderii pensiilor pulicat in ziarul Cuget Liber la areticolul "scad pensiile militarilor" si a fost sters de doua ori. Il repet aici in speranta ca nu va avea aceeasi soarta: "Dnii Tomescu si Taparlea au dreptate si dau dovada de o politete nejustificata folosind epitete atat de blande in raport cu ticalosiile PSD-ALDE care intrec orice imaginatie. Este evident ca Romania a incaput pe mana mafiotilor si culmea e ca acestia nu se tem de nimic. Vaicareala nu rezolva problema in discutie si se va merge din rau in mai rau in toate domeniile. Oraganizatiile existente care se ocupa de drepturile militarilor in rezerva si retragere s-au dovedit si se dovedesc incapabile sa faca ceea ce este necesar. Singura solutie este ca sutele de mii de cadre militare in rezerva si retragere sa infiinteze un partid pe structura actualei Ligi sau separat. Pentru a avea succes si a reusi sa schimbe in mare masura actuala stare de lucruri, e nevoie de unitate si de un proigram politic care sa cuprinda obiective deja cunoscute dar nerezolvate. De ex.: Interzicerea prin lege ca partidele sa aiba in conducere oameni cu probleme penale , conditie valabila si pentru parlament. Reducerea drastica a nr. de parlamentari ( cel mult 300), votul obligatoriu, verificare averilor de la un anumit nivel si confiscare totala a celor care nu pot fi justificate potrivit unei legi speciale. Verificare modului in care s-a facut privatizarea si judecarea vinovatilor asa cum se incearca azi, de forma, judecarea celor vinoivati de crimele din 1989, Reforma Justitiei in fond prin reducerea nr urias de texte si articole care nu fac decat sa-i salveze pe ticalosi si sa-i imbogateasca pe avocati. Reducerea nr. de ministere si a salariatilor bugetivori. Scoaterea invatamantului de sub influenta partidelor. si altele pe care le vor propune cetatenii. Partea cea mai grea este realizarea unitatii pensionarilor militari. Exista o mare doza de indiferenta si absenteism la toate formele de organizare apartinand acestora si care se rezuma doar la manifestari sporadice cu ocazia unor evenimente istorice, sau cand e vorba de pensii. Exista unii care considera ca o reducere a pensiei cu cateva zeci sau sute de lei nu ar conta prea mult, dar sa nu se uite ca lipsa hotarata de reactie va duce la reduceri si mai mari sau chiar la neplata pensiilor cum s-a mai intamplat in perioada interbelica".