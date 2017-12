Senatorul Nicolae Moga, faţă în faţă cu alegătorii

Pensiile prea mici, sarăcia şi bolile au fost principalele probleme cu care a fost întîmpinat senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga vineri, în timpul audienţelor prin comunele judeţului, cu biroul său parlamentar mobil. De data aceasta a venit rîndul locuitorilor comunei Ion Corvin, cu satele Crângu, Viile, Ion Corvin, Brebeni şi Rariştea să-i semnaleze senatorului neajunsurile cu care se confruntă. Nicolae Moga a fost însoţit în periplul său prin judeţ de reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Casei de Asigurări de Sănătate, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a unei firme de dispozitive medicale. La audienţele de vineri, locuitorii din satul Crângu au cerut racordarea satului la reţeaua de apă, problemă pe care primarul Dumitru Nedea a promis că o va rezolva, beneficiind şi de sprijinul senatorului Nicolae Moga. O altă promisiune a senatorului priveşte sprijinirea construirii unei biserici în satul Brebeni, unde locuiesc doar cinci familii. „Deşi satul Brebeni are doar cinci familii, acestea trebuie să aibă un loc al lor unde să se roage. De aceea, voi sprijini amenajarea unei bisericuţe în această mică aşezare”, a spus Nicolae Moga. Unul dintre cazurile impresionante pe care senatorul Moga le-a semnalat, vineri, este în satul Rariştea, unde parlamentarul l-a vizitat pe un pensionar fără membrele inferioare, imobilizat la pat. Iacob Ignat, de 72 de ani, şi-a pierdut ambele picioare în urma cu cîţiva ani, după o gravă infecţie. De atunci, soţia sa a rămas singura persoană care să-l îngrijească. Cum şi aceasta are probleme grave de inimă, Ignat are nevoie de un îngrijitor. Pentru a putea trece mai uşor peste probleme, senatorul Moga s-a oferit să o sprijine pe soţia lui Iacob Ignat pentru o consultaţie de specialitate la inimă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, iar dacă situaţia o va impune, femeia urmînd să beneficieze şi de o operaţie. La finele audienţelor de ieri, Moga a spus că va continua, săptămînal, caravana sa prin judeţ. „Doar ascultîndu-i direct pe oameni poţi afla problemele adevărate ale cetăţenilor. Din păcate, am constatat că principalele probleme ridicate de cetăţeni sînt cele medicale”, a spus Nicolae Moga.