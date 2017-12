„Senatorul somnoros“, amenințat cu moartea

Senatorul USR Mihai Goțiu a depus vineri, la Secția 5 de poliție din Cluj-Napoca, o plângere penală, susținând că ar fi primit amenințări cu moartea pe rețelele de socializare, notează Agerpres. „Am depus plângere penală pentru amenințări cu moartea. Am primit o amenințare în urmă cu o săptămână, înainte de protestele de la Cluj, pe Facebook, de la un profil cu numele Stanciu Aurel, dar bănuiesc că este un profil fals, cu o poză cu un cuțit însângerat și cu mesaje că o să vină și o să-mi înfigă cuțitul pe la spate când nu sunt atent”, a declarat Mihai Goțiu, la ieșirea din secția de poliție. El a spus că același tip de mesaj l-au primit și alte persoane. „Am înțeles că amenințări au primit și alți oameni care voiau să participe la proteste și, căutând, de pe același profil am văzut că, în acest an, au primat asemenea amenințări și ar fi fost vizat și fostul șef de la BCCO Alba, Traian Berbeceanu. Aștept ca instituțiile statului să-și facă datoria, să-l găsească pe cel care a postat aceste mesaje sau pe cel care se află în spatele acestor mesaje”, a subliniat Mihai Goțiu. Senatorul USR a mai afirmat că asemenea amenințări nu sunt permise într-un stat de drept. „Temerea cea mai mare e cea indusă mamei mele, prietenilor, cunoscuților care au putut să vadă aceste mesaje și pentru orice cetățean român care primește asemenea amenințări. Consider că este important ca ele să înceteze, pentru că cei care stau în spatele unor astfel de amenințări trebuie să înțeleagă că nu suntem într-un stat cocotier, al discreționismului, arbitrarului, în care exercitarea unor drepturi cetățenești legitime, cum e libertatea de exprimare, chiar și în stradă, se lasă cu asemenea amenințări”, a menționat vicepreședintele Senatului. În mesajul respectiv, postat pe un site de socializare, autorul l-a numit securist pe senatorul USR și a scris că îl va ucide cu sânge rece, solicitându-i să nu se mai bage în seamă, să nu manipuleze și să nu mai scoată în stradă lumea.