Senatul a modificat Legea serviciului de alimentare cu apă

21:54:55 / 27 Februarie 2015

INTRBARE : A CUI SANT MAGAZINELE ASTEA HOATE , CARE VIND CONTUARE CARE NU INREGISTREAZA APA , CIND DESCHIZI ROBINETUL SA CURGA APA ?

SINTETI PENIBILI MAI SENATORILOR CU ACEASTA LEGE DE TOT CACATUL , MAI BINE SPUNETI CA UNII DINTRE DUMNEAVOASTRA ATI SCOS PE PIATA IN MAGAZINELE VOASTRE PROPII CONTUARE DE INREGISTRAREA APEI POTABILE , CARE FURA SI FURA SI IAR FURA , DACA DAI SA CURGA CU PICATURA , DAR NE-ATI OBLIGAT SA CUMPARAM ACESTE APOMETRE DIN MAGAZINELE VOASTRE PROPII , CARE NE-AU COSTAT PESTE DOUAMILIOANE CINCI SUTE DE MII LEI VECHI , IN IDEIA CA NU SE MAI POATE FURA APA , DAR CU ACESTE NOI CONTUARE SE FURA CU PICATURA , MAI MULT DECAT CU CELE VECHI ,ACESTE CONTUARE NOI FIIND DE TIP B , DAR REPRT SE FURA CU PICATURA MAI MULT DECAT CU CELE VECHI DE TIP A , PENTRU-CA NU SE INVARTESTE DISCUL DE LA CONTUAR CA SA INREGISTREZE APA CONSUMATA , VOI DRAGI SENATORI NE BAGATI MANA IN BUZUNAR SI NE OBLIGATI SA VA CUMPARAM CONTUARELE DEFECTE , SA DAM PESTE 2, 5 MILIOANE BANI CHES PE NISTE CONTUARE HOATE CA SI VOI , IAR NOI VA FURAM CU PICATURA , NE FURAM UNII PE ALTII , CURAT MURDAR COANE FANICA , ZISE CARAGIALE.