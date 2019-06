Senatul a respins cererea DNA de urmărire penală a lui Tăriceanu

22:11:52 / 03 Iunie 2019

Ehei ...

... de la anul , cand gusterul nu va mai fi in parlament , DNA-ul o sa mai scoata ceva ,,maruntis'' , asa , de cateva zeci de milioane de euro , spagi luate ,,in exercitiul functiunii'' si iara vor zangani catusele . Deci , marlanul , nu va scapa sub nicio forma . Chiar daca aliat cu PSD-ul , va intra in parlament , majoritatea - care va fi alta in mod sigur - nu va avea nicio retinere sa-l trimita in bratele procurorilor , asa ca un exercitiu de exorcizare a raului ... Si , iara , va ramane o nevasta tanara singura-singurica - a sasea , in cazul asta - si iara , baietii ,,tineri si nelinistiti'' , vor avea de lucru , sa pape ce a strans gusterul Mos Teaca - ,,liberalul autentic''- securist din neam de securisti ...