Seniorii Constanței au primit cadouri de la Primărie

Paștele se apropie cu pași repezi, așa că lumea a început deja să facă pregătiri pentru masa îmbelșugată de Sărbători și pentru cadourile de la Iepuraș. Din păcate, cei ajunşi la bătrânețe sunt mai mult triști decât veseli, gândindu-se că pensiile prea mici abia le permit să își cumpere medicamentele și hrana de zi cu zi. La mâncărurile tradiționale de Paște și la cadouri pentru nepoți nici măcar nu pot să viseze. După o viață de muncă, cei mai mulți dintre ei sunt „răsplătiți” de stat cu... urări de bine și o pensie de câteva sute de lei. În schimb, Primăria Constanța nu a uitat de cei ajunși la bătrânețe și, de 15 ani, premiază lunar vârstnicii de 80 de ani și cuplurile care sărbătoresc nunta de aur. Această tradiție a fost respectată și ieri, când 191 de persoane care au împlinit recent 80 de ani și 51 de cupluri care sunt împreună de jumătate de veac au primit câte 300 de lei și o lalea din partea autorităților municipale.

CADOU BINEVENIT Ca în fiecare lună, cadoul Primăriei a fost primit cu drag de beneficiari, care au spus că vor folosi banii fie pentru a-și cumpăra medicamente și mâncare, fie pentru a achiziționa cadouri de Paște pentru nepoți. Tudorel Cârâc, un fost comandor în Marina Militară, în vârstă de 80 de ani, a spus că banii îi sunt extrem de folositori, din moment ce pensia nu îi ajunge pentru toate medicamentele de care are nevoie: „Am probleme mari la picior. Am nevoie de baston ca să pot merge. În plus, am nevoie de bani și pentru a plăti un avocat, pentru că am ajuns să mă lupt în instanță cu unele instituții ale statului pentru că mi s-a micșorat pensia abuziv. Cadoul Primăriei este binevenit, mai ales în această perioadă". Pe de altă parte, familia Mirea, care tocmai a sărbătorit nunta de aur, are de gând să folosească banii de la Primărie pentru a le oferi cadouri de Iepuraș celor trei nepoți. „Avem un nepot de 27 de ani, un altul de 25 de ani și o nepoțică de 2 ani și jumătate. Cadoul de la Primărie îl vom oferi lor, drept cadou de Paște. Lor și copiilor noștri le datorăm faptul că suntem împreună de atâția ani”, au declarat Madlena și Gheorghe Mirea.