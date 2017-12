Sentință halucinantă a Tribunalului în cazul Constantinescu

10:33:07 / 24 Iunie 2014

Prosteala pe fata

Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, pe numele caruia Tribunalul Bucuresti a emis, luni, mandat de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile, este de negasit. Nicusor Constantinescu a obtinut permisiunea procurorilor de a parasi tara pentru a se trata in Statele Unite, insa promisese ca va reveni in Romania pe 11 iunie. Acest lucru nu s-a intamplat, iar procurorii au cerut mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele sau. Avocatii politicianului sustin ca acesta este internat in spitalul Johns Hopkins din Chicago. Reporterii TVR au stat insa de vorba cu reprezentantii unitatii medicale, care spun ca Nicusor Constantinescu a parasit spitalul inca din luna mai, iar acum nimeni nu stie unde se afla.