Sentinţă contestată

Patru amici ai lui Mihai Ghiaţă, carderul constănţean care a spart site-urile mai multor bănci americane, condamnaţi de Tribunalul Constanţa pentru comiterea unor infracţiuni privind comerţul electronic, au contestat pedepsele primite la Curtea de Apel Constanţa. Amintim că Manuel Sorin Păun, zis Puia, a primit doi ani şi şase luni cu executare, Florin Mangu, zis Dumbo, trei ani cu executare, Cătălin Zlate, zis Roşcatu, un an şi jumătate cu suspendare, şi Bogdan Nistor, zis Bobo, trei ani cu suspendare. Ieri au fost prezenţi în faţa instanţei numai Păun şi Mangu, care s-au declarat nevinovaţi. „Am cumpărat calculatorul în anul 2002 şi am descărcat programele informatice de pe internet, fiind curios să văd la ce pot fi folosite. Deşi am recunoscut la poliţie că le-am folosit ca să sparg site-urile unor bănci, acest aspect nu este real întrucât anchetatorii mi-au promis că, dacă recunosc, nu o să fac închisoare. Şi Zlate ştie că nu am folosit acele programe!”, a declarat Păun. Pentru a verifica spusele lui, judecătorii au decis să îl audieze şi pe Cătălin Zlate, care însă a lipsit de la proces. Avocatul lui a susţinut că tânărul a revenit în ţară ieri, dar că avionul a avut întârziere şi nu a putut ajunge la Constanţa în timp util. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 25 mai. Potrivit rechizitoriului, Păun, Mangu, Zlate şi Nistor ar fi deţinut echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, dar şi carduri false, pe care le-au folosit pentru a scoate bani de la bancomate din conturile clienţilor mai multor bănci. Tinerii au intrat în atenţia ofiţerilor Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate (BCCO) Constanţa în 2004, cînd Serviciul Secret American i-a sesizat pe poliţiştii români despre apariţia pe Internet a unei pagini web identice cu cea aparţinînd Bank of America, site-ul respectiv fiind administrat de la calculatoare ale căror IP-uri figurau în Constanţa. Ancheta a stabilit că tinerii trimiteau e-mail-uri clienţilor băncii, prin care îi înştiinţau de existenţa unei noi pagini de Internet a instituţiei. Neştiind despre ce e vorba, americanii accesau site-ul respectiv şi introduceau toate datele de identificare a cardurilor bancare. Astfel, tinerii aflau informaţiile necesare pentru a fabrica clone ale cardurilor clienţilor, pe care le foloseau la diverse bancomate, golind conturile bancare respective.