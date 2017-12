Sentinţă definitivă pentru jefuitorii directorului Colegiului Energetic

Au furat poşeta unei femei dintr-o maşină ce aştepta la semafor, au fost prinşi după o urmărire ca-n filme, iar acum sunt... liberi. Salim Iaşar şi Belghin Iaşar, ambii din Constanţa, au fost condamnaţi, vineri, de Curtea de Apel Constanţa la câte un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru furt calificat. Sentinţa este definitivă. Conform actului de inculpare, pe 22 aprilie 2011, poliţiştii au fost sunaţi de Camelia Grigoreanu, director la Colegiul Tehnic Energetic Constanţa, care a reclamat că, în timp ce se afla în autoturism, la intersecţia străzii Farului cu strada Holban Panait, din cartierul constănţean Dacia, o persoană necunoscută i-a deschis portiera şi, într-o fracţiune de secundă, i-a luat poşeta care se afla pe scaunul din dreapta şoferului. Femeia a reuşit să reţină numărul autoturismului care a demarat în trombă şi la bordul căruia urcase hoţul. În urma apelului la 112, oamenii legii au declanşat acţiunea „Năvodul”, iar în scurt timp s-au format mai multe filtre de poliţie. Maşina fugarilor, un Opel Vectra cu numere provizorii de înmatriculare B 043393, a fost oprită în trafic la intrare în localitatea constănţeană Murfatlar, iar Salim Iaşar a recunoscut că el este hoţul. Iniţial, a declarat că, în momentul comiterii infracţiunii, era singur în autoturism, iar pe cei trei prieteni care se aflau în maşina lui în clipa în care a fost oprit în trafic, i-a luat de pe drum. Procurorii au stabilit însă că Salim Iaşar nu a săvârşit infracţiunea singur, ci a fost ajutat de Belghin Iaşar, unul dintre pasagerii din maşină.