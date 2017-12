Sentinţă după cinci ani de anchetă şi un an de proces

Un bărbat de 30 de ani, care în urmă cu şase ani, pe vremea când era taximetrist, a provocat un accident rutier, omorând o femeie şi rănind-o pe alta, a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanţa. Virgil Băltăreţu a primit doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere, având un termen de încercare de cinci ani şi şase luni, pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. În plus, el trebuie să-i plătească soţului femeii ucise 80.000 de lei daune morale, iar femeii rănite despăgubiri morale şi materiale de 55.000 de lei. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 15 august 2006, Băltăreţu se afla la volanul unui autoturism marca Chevrolet Kalos, cu numărul CT 1532 09/09, şi se deplasa dinspre cartierul Poarta 6 către Piaţa Far. În momentul în care a ajuns pe bulevardul 1 Mai, bărbatul le-a accidentat pe Luxa Grigore, de 59 ani, şi Leţa Albu, de 55 ani, care traversau strada prin loc nepermis şi fără să se asigure. Potrivit martorilor prezenţi la locul accidentului, în urma impactului, cele două femei au fost aruncate la circa cinci metri de locul unde a frânat taxiul. Victimele au fost transportate cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind internate în secţia Terapie Intensivă. După mai puţin de o oră, Leţa Albu a murit. Luxa Grigore a scăpat cu viaţă, însă a suferit mai multe leziuni pe toată suprafaţa corpului. Virgil Băltăreţu a declarat că a fost luat prin surprindere de apariţia celor două femei în mijlocul şoselei şi abia a apucat să frâneze. El a fost cercetat în stare de libertate şi, după cinci ani de anchetă, pe 12 august 2011, a fost deferit justiţiei.