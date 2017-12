Sentinţă în dosarul morţii scafandrilor Ispas și Zarafu

După mai bine de patru ani și jumătate de la moartea scafandrilor Cătălin Valeriu Ispas, de 27 de ani, şi Cristian Zarafu, de 38 de ani, care și-au găsit sfârșitul în interiorul unei nave turcești scufundate în Marea Neagră, persoana considerată responsabilă de tragedie a fost găsită vinovată de magistrați. Este vorba despre directorul de salvări din cadrul SC Hunter’s Company SRL, Jorj Unciuleanu, care a fost condamnat ieri, de Judecătoria Constanța, la trei ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru ucidere din culpă şi neluarea vreuneia dintre măsurile legale de sănătate şi securitate în muncă. În plus, Unciuleanu are un termen de încercare de șapte ani, perioadă în care nu are voie să încalce legea penală. În caz contrar, el riscă să ajungă după gratii. De asemenea, el trebuie să le plătească rudelor celor două victime câte 140.000 de euro daune morale. În aceeași sentință, instanța a menținut sechestrul instituit pe mai multe dintre bunurile inculpatului. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Contactat telefonic, Jorj Unciuleanu nu a vrut să comenteze decizia instanței, dar a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, că va ataca hotărârea, deoarece se consideră nevinovat.

ACUZAȚIILE Conform rechizitoriului, pe 9 septembrie 2010, Cătălin Ispas şi colegul lui, Cristian Zarafu, angajaţi ai firmei SC Hunter’s Company SRL, şi-au pierdut viaţa în timp ce verificau sala maşini a navei „Medy”, sub pavilion Turcia, ce s-a scufundat pe 1 septembrie 2010, la ora 12.50, la aproape şase mile marine de digul de larg al Portului Constanţa, travers cu Cap Tuzla. Cargoul era încărcat cu 3.247 tone de fier vechi şi plecase din dana 115 a Portului Constanţa Sud - Agigea, cu destinaţia Istanbul. Din declaraţiile echipajului care i-a însoţit pe scafandri a reieşit că cei doi s-au scufundat în jurul orei 18.00, după ce au vizionat înregistrarea făcută de colegii lor care coborâseră la epavă cu doar câteva zeci de minute înainte. Zarafu şi Ispas nu au mai ieşit la suprafaţă. Zile întregi, ei au fost căutați atât de colegii lor, cât și de scafandrii de pe nava militară pentru cercetări maritime „Grigore Antipa“, dar fără succes. Abia pe 13 decembrie 2010 a fost găsit corpul lui Cătălin Ispas. Zece zile mai târziu era descoperit și cadavrul lui Cristian Zarafu. Trupurile scafandrilor au fost găsite în sala maşini. „Unciuleanu nu a luat măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă cu privire la activitatea de scafandrerie desfăşurată de către Cristian Zarafu şi Cătălin Ispas. Astfel, Unciuleanu nu a asigurat planificarea şi organizarea corespunzătoare a activităţii de scufundare, a dispus ca victimele să intre în interiorul epavei scufundate a navei „Medy“ şi în sala motoare, nu a asigurat scafandru de securitate şi medic sau asistent medical, nu a asigurat şi stabilit un şef de scufundare pentru activitatea desfăşurată şi nu a verificat dacă scafandrii folosiţi în activitatea de scufundare erau atestaţi şi aveau controlul medical anual. Prin neluarea acestor măsuri, a rezultat decesul victimelor Cristian Zarafu şi Cătălin Ispas, care au intrat în interiorul navei scufundate ca urmare a dispoziţiilor date de inculpat şi nu au mai putut ieşi la suprafaţă“, spun procurorii în actul de inculpare. Jorj Unciuleanu a fost trimis în judecată în stare de libertate, după aproape trei ani de cercetări.