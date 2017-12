Sentinţă-record: 20 de ani de închisoare pentru viol

06:04:58 / 02 Ianuarie 2014

CAZ IDENTIT !!!!

Vreau sa spun ca, cunosc un caz identic cu cel prezentat mai sus. Violul a avut loc acum 4 ani si s-a repetat de mai multe ori. Victima avea tot 14 ani si nu a depus plangere de frica in momentele acelea. abea dupa 2 ani s-a facut un dosar care se afla la politie in acest moment, doar ca dosarul nu a fost inaintat si vinovatul nu pateste nimic. As dori sa stiu daca se poate face ceva ca vinovatul sa plateasca pt ce a facut in trecut? CAZUL E IDENTIT.REPET!