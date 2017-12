Se-ntorc banii!!!

Fluxurile de capital către ţările cu economii în dezvoltare vor reveni în 2014, consideră preşedintele Templeton Emerging Markets (care administrează Fondul Proprietatea), Mark Mobius. „Investitorii se bucură de ceea ce percep drept o tendinţă ascendentă în SUA. Aşa că, având în vedere faptul că ţările emergente înregistrează încă rate rapide de creştere economică, că au grade de îndatorare scăzute, raportat la PIB, şi că au rezerve valutare ridicate, anticipăm că banii vor curge înapoi“, spune Mobius, citat de Bloomberg. Reamintim că pieţele emergente traversează cel mai prost început de an din 2008 încoace, din cauza retragerilor masive de capital care au urmat deciziei Rezervei Federale a SUA de a reduce programul de achiziţii de obligaţiuni începând din ianuarie, de la 85 la 75 miliarde dolari pe lună. Ba mai mult, la mijlocul săptămânii trecute, Fed a hotărât să mai taie 10 miliarde dolari din bugetul lunar de stimulare a economiei. Treptat, programul se va opri complet. În acest context, valutele emergente au înregistrat scăderi abrupte, băncile centrale din Turcia, India şi Africa de Sud majorând de urgenţă dobânzile pentru a opri deprecierea monedelor, în timp ce Argentina a fost nevoită să relaxeze restricţiile asupra tranzacţiilor financiare, permiţând populaţiei şi firmelor să cumpere dolari americani în volume limitate. Totodată, indicele bursier MSCI Emerging Markets a scăzut cu 6,5%, în timp ce indicele Standard &Poor’s 500 de la New York a coborât cu 3,5%, după o creştere de 30% anul trecut. Cu excepţia rupiei indoneziene, toate monedele emergente importante s-au depreciat în acest an faţă de dolar, potrivit datelor Bloomberg.