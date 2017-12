Senzații tari... constănțene! Primăria continuă lucrările de încurcă-lume

11:18:27 / 22 Martie 2017

Machidoni

Ce aveti cu machidonii?Tot timpul machidonii in sus,machidonii in jos....Ce aveti mai frustatilor?Descurcativa si voi....locuim n aceiasi tara!!!De ce nu ziceti ceva bun de HAGI de HALEP pentru ca sunt imaginea ROMANIEI in lume....Ei reprezinta ROMANIA...Si sunt MACHIDONI.....Mai romani ca alti romani...Voi vreti sa stati si sa vina totul gratis....tipic romanesc.