Senzaţii tari pentru Will Ferrell

Actorul american Will Ferrell se plimba liniştit pe bulevardul Woodrow Wilson, din Hollywood Hills, când o femeie conducând un Mini Cooper era cât pe ce să îl lovească pe trotuar. Şoferiţa a pierdut controlul maşinii după ce a virat brusc la un colţ şi a urcat pe trotuarul pe care mergea actorul. Noroc că Will Ferrell mergea în direcţia inversă decât a şoferiţei, a văzut maşina venind către el şi s-a putut feri. Altfel, ar fi ajuns sub roţi. Femeia a oprit imediat şi s-a dus să-l ajute, pentru că pietonul era serios zdruncinat de plonjonul pe care l-a făcut peste un tufiş pentru a se feri de maşină. Când l-a recunoscut, şoferiţa s-a panicat şi mai tare şi tot trăgea de actor să-l ducă la spital. Numai că Will Ferrell, amuzat de tot incidentul, a calmat-o pe şoferiţă. „Nu te ambala. Ia-o uşor. Ai avut parte de un şoc pe cinste”, i-a spus actorul femeii, în timp ce o ajuta să urce din nou la volan. Femeia s-a liniştit că nu va fi dată în judecată, dar apoi s-a grăbit să povestească incidentul tabloidelor de peste Ocean.