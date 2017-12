Senzorii seismici sunt vulnerabili atacurilor cibernetice

Mii de senzori seismici care monitorizează activitatea geologică în SUA sunt vulnerabili unui atac cibernetic, potrivit unei cercetări prezentate la conferința națională de atacuri cibernetice Def Con, care se desfășoară în Las Vegas (4-7 august), scrie BBC News în ediția electronică.

Cercetătorii au descoperit modalități prin care pot păcăli sau supraîncărca senzorii astfel încât sistemele de monitorizare seismică să primească interpretări extrem de greșite din teren.

Rezultatele cercetării au fost transmise organismului SUA în domeniul gestionării la nivel informatic a situațiilor de urgență și care se ocupă de monitorizarea întregii infrastructuri critice la nivelul Statelor Unite.

''Nu am întâlnit anterior o cercetare similară în acest domeniu'', a declarat Bertin Bonilla, expert în securitate informatică stabilit în Costa Rica și care a lucrat la această cercetare alături de James Jara.

''Aceste dispozitive seismice sunt localizate în zone extreme ale mediului înconjurător, pe fundul oceanelor sau în apropierea vulcanilor'', a mai spus Bonilla, adăugând că acestea au un cost uriaș de circa 30.000 de dolari fiecare. ''În ciuda prețului uriaș al fiecărui senzor, a fost extrem de ușor să ne conectăm. Am am urmărit legăturile către serverele centrale și am descoperit foarte multe hibe, inclusiv parole comune standard care ar putea fi exploatate de atacatori cibernetici care ar putea astfel să preia controlul rețelei'', a explicat Bertin Bonilla.

''Am reușit să obținem cel mai înalt nivel de privilegiu asupra sistemului, deci puteam să facem orice am fi dorit. A fost compromis complet'', a spus Bonilla, care a atras atenția că aceste dispozitive joacă un rol important pentru că măsoară dezastrele naturale, iar cei care ar putea eventual să profite de pe urma unor atacuri informatice asupra acestor infrastructuri le-ar putea folosi în scopul sabotării financiare pentru o anumită companie sau pentru o anumită țară.

Experții au trimis toate datele cercetării lor către US Computer Emergency Readiness Team (US Cert), iar aceștia din urmă au transmis cercetarea despre hibele de securitate către compania canadiană Nanometrics care a creat senzorii și echipamentele de culegere a metadatelor seismice. Cei de la Nanometrics nu au răspuns deocamdată solicitărilor BBC News pentru a comenta pe marginea cercetării experților informatici.