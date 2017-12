Separarea Bulgariei de România în cazul MCV, nesemnificativă

Ambasadorul Marii Britanii la Sofia, Jonathan Allen, afirma recent, citat de presa bulgară, că țara vecină ar putea rămâne singura monitorizată prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) al Comisiei Europene. Allen a sugerat că s-ar putea renunța la MCV în cazul României, urmând ca Bulgaria să rămână singura țară din UE al cărei sistem de justiție este monitorizat de Bruxelles. Cu toate astea, vicepreședintele Comisiei Europene, Kristalina Gheorghieva, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute, la Bruxelles, că nu a auzit pe nimeni vorbind despre o astfel de separare a celor două țări și a precizat că este mai important ce se întâmplă în Bulgaria decât raportul care va fi prezentat la 28 ianuarie de executivul comunitar. Fiecare țară are problemele ei. Dar, între noi fie vorba, mecanismul acesta este unul umilitor, care a fost scornit într-o perioadă de probă. Credem că România a demonstrat că nu are nevoie de eticheta de stat asistat. Cine are nevoie de hățurile MCV-ului? Oare România nu a demonstrat că își poate gestiona singură problemele interne?