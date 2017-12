Înainte să-şi facă seppuku (cucu/cucu) în politică, Scriitorul Kiru s-a hotărât să-şi scrie opera de căpătâi, una definitorie, pentru întreaga sa activitate creatoare în fruntea partidului, care l-a scăpat printre degete ca lider. Opera sa profundă se intitulează “Referendum pentru debarcarea primarului Mazăre” şi cuprinde două capitole în limba japoneză: “Huă” şi “Înţâţ”. Inspirându-se din viaţa şi activitatea laborioasă a samurailor de altădată, Scriitorul Kiru se antrenează în fandări şi tăiat macaroana dintr-o singură lovitură, folosind cunoscutul strigăt de luptă, mă refer la lupta de-a surda, “Hait”. Ca şi în cazul unui alt samurai pedelist, îl nominalizez aici pe Iorguş san, teoria de bază a operei sale de căpătâi o reprezintă referendumul. Se înţelege de la sine că lupta directă nu constituie specialitatea sa de bază. Ca atare, Scriitorul Kiru şi-a mobilizat vătăşeii pentru a strânge semnături împotriva lui Radu Mazăre. Cine nu strânge suta, chiar două, de semnături, gata, e luat cu lopata! În definitiv, orice pedelist care se respectă, nu-i aşa?, trebuie musai să colecteze cât mai multe semnături împotriva primarului! Scriitorul Kiru se dovedeşte a fi un romantic incurabil, chestiune incompatibilă cu canoanele politichiei noastre. Precum vrabia, dumnealui mălai visează. Adică, după cum ne explică, postul de primar al Constanţei. Scriitorul Kiru s-a gândit că, printr-un referendum meşteşugit, s-ar putea să simplifice povestea. Da’, bre, cum ar spune cetăţeanul turmentat, ce ai cu tinerii partidului de îi trimiţi după semnături pe cancerul ăsta de vreme?! Parcă nu-ţi vine să dai afară nici un câine din sediul partidului! Scriitorul Kiru a anunţat din prima că vrea să candideze la Primăria Constanţa. Grăbit, precum fata mare la măritat, a omis un amănunt. Vrea şi partidul ce vrea el? Vrea şi partidul referendum cu ploconeli pe la porţile alegătorilor? De ce referendum, după modelul lansat de Iorguş san, şi nu luptă dreaptă la urne? Chiar dacă se dă rotund, după forma şi asemănarea partidului pe care îl reprezintă, Scriitorul Kiru este conştient că are şanse minime de a candida, pentru că, în realitate, nu decide domnia sa participarea la alegeri, ci samuraii de la centru. Din acest punct de vedere, mă tem că Scriitorul Kiru nu stă prea bine. Deunăzi, după o lungă tăcere, am auzit din nou vocea lui Blaga, că de văzut, nema, vorba aia, nu-l mai vede nimeni pe sticlă! I-au tăiat băieţii contactele de peste tot. Sărmanul Blaga, nu mai prinde nici măcar bulgarii cu ligheanul. Aceeaşi soartă o au Berceanu şi Videanu et. comp. Deunăzi, spuneam, am auzit vocea lui Blaga, prilej pentru Zeus să se supere din nou pe viaţă… Dacă Blaga tăcea, titular de referendum Scriitorul Kiru rămânea. Pe local, în partidul domniei sale, nimic nu mai este sigur. Vorba lui Mitroi către Scriitorul Kiru: ”S-au mai bătut şi altădată doi şi a câştigat al treilea…” Aluzie, desigur, la comedia alegerilor de partid din vară. Cu alte cuvinte, nu te agita, că tot noi vom decide soarta ta!