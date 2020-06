Sepsi - Viitorul, duelul primelor clasate din play-out

FC Viitorul Constanța va evolua sâmbătă, 27 iunie, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare, la Sf. Gheorghe, în etapa a şasea a play-out-ului Ligii 1 la fotbal. Partida cu echipa locală Sepsi se anunţă dificilă, mai ales că gazdele au un moral foarte ridicat după succesul categoric din manşa tur a semifinalei Cupei României, 5-1 cu Poli Iaşi. Aflată pe primul loc în play-out, cu 30 de puncte, formaţia constănţeană se poate desprinde în cazul unei victorii, Sepsi fiind pe poziţia secundă în play-out, cu 23 de puncte.

„Ambele echipe sunt în formă, ambele echipe joacă un fotbal foarte bun, un fotbal ofensiv şi cu siguranţă va ieşi un meci foarte bun. Leo (n.r. - Grozavu) ne cunoaşte foarte bine şi noi îl cunoaştem foarte bine, e un meci între două echipe bune din prima ligă, care vor să practice un fotbal ofensiv şi cred eu că va ieşi un joc foarte bun. Vom vedea pe teren. Fiecare meci are istoria lui, important este spiritul în care se joacă şi cred eu că filosofia ambilor antrenori şi a echipelor o să arate două echipe care o să caute victoria, care o să atace, două echipe care trebuie să facă şi jocul fără minge foarte bun, să stai bine în teren. Cu siguranţă întâlnim o echipă foarte bună şi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Toate meciurile acolo sunt dificile. Sepsi joacă foarte bine acasă. Mergem să facem meciul nostru şi să încercăm să câştigăm. Obiectivul nostru e acela de a juca fiecare meci la victorie, să tratăm fiecare meci să îl câştigăm şi atât”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

VIITORUL, CU GÂNDUL LA VICTORIE

„Va fi un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, foarte bine organizată. Ţinând cont că ei vin după două victorii, va fi un meci dificil pentru noi, dar ne ducem cu gânduri bune şi cu speranţa de a obţine cele trei puncte. Cred că va fi un meci între două echipe foarte bune, va fi un meci bun, cu multe faze, şi va fi foarte greu pentru noi de a juca acest meci, dar mergem cu speranţe. Fotbalul a mai frumos când se dau goluri multe. Am făcut un meci bun în ultima partidă, am dat multe goluri, am jucat colectiv foarte bine şi cred că vom face din nou acest lucru. Ne ducem cu gândul la victorie, chiar dacă nu am câştigat niciodată, dar cred că o vom face de această dată”, a spus fundaşul Virgil Ghiţă, completat de mijlocaşul Andrei Artean: „Vom avea un meci cu o echipă care joacă foarte bine pe teren propriu. O echipă contra căreia nu am câştigat de când sunt eu la echipă. Un teren greu, o echipă bine organizată, cu un antrenor cu care eu am lucrat personal şi organizează foarte bine echipa. Sunt foarte agresivi, mai ales acasă şi cu siguranţă ne va aştepta un meci greu din care sperăm să obţinem cele trei puncte. Sper să facem un meci frumos din care să ieşim noi câştigători”.