Septuagenar bătut şi jefuit de tîlhari cu cagule

Un bătrîn din satul Viişoara, comuna Cobadin, a fost marţi noaptea, şi ca-n filme pentru 2,4 milioane lei. Ion Luca, de 78 ani, spune că, în jurul orei 3.00, a fost trezit din somn de un zgomot dubios. "Am luat lanterna şi am ieşit din cameră în hol unde am văzut că uşa de la intrarea în casă era deschisă. Cînd am ajuns în curte, cîinele care era legat lîngă poartă avea gîtul tăiat, iar celălalt, care nu e agresiv, fusese scos pe stradă", a povestit Ion Luca. Bătrînul spune că a început să strige "Hoţii!" şi imediat, de după colţul casei au apărut doi indivizi cu cagule şi mănuşi care au început să îi lovească. "M-au lovit peste faţă pînă mi-au rupt cîţiva dinţi din gură, apoi m-au trîntit la pămînt. Am încercat să mă împotrivesc, dar au început să îmi dea cu picioarele peste coaste", a spus bătrînul. El susţine că hoţii l-au dus în casă, ameninţîndu-l cu un cuţit, şi i-au spus să le dea toţi banii pe care îi are în casă, dacă nu vrea să moară. Septuagenarul îşi aminteşte că a încercat să aprindă lumina, dar agresorii deşurubaseră becul şi se foloseau de o brichetă cu led pentru a lumina încăperea. Ion Luca i-a dus pe tîlhari la şifonier şi le-a dat dintre haine două milioane lei, încercînd sa ascundă de ochii celor doi, în mîneca bluzei, 400.000 lei. "Tîlharii au observat şi acei bani şi mi-au luat. Unul dintre ei, care părea mai tinerel, îi tot spunea celuilalt că ar trebui să mă omoare. Pînă la urmă, s-au mulţumit cu banii pe care i-au găsit şi au fugit", a adăugat bătrînul. Cu toate că agresorii şi-au acoperit feţele şi purtau mănuşi, ca nişte adevăraţi profesionişti ai domeniului, cei doi s-au dovedit a fi nişte ageamii, lăsînd în casa jefuită mai multe urme care a permis identificarea lor. Poliţiştii din Cobadin au găsit pe masa din curtea casei bătrînului un bidon de 2l pe fundul căruia se afla un amestec de alcool şi suc, din care băuseră cei doi, lăsîndu-şi amprentele pe sticlă. De asemenea, în faţa curţii, poliţiştii au descoperit şi cuţitul cu care ei doi infractori au înjunghiat cîinele şi l-au ameninţat pe bătrîn. Acesta spune că l-ar fi recunoscut pe unul dintre tîlhari după timbrul vocii. "Cu o zi înainte am fost la tîrg şi am vîndut nişte porumb. Un bărbat s-a arătat foarte interesat de cît porumb am vîndut şi cîţi bani am obţinut pe el. Vocea acestuia era aproape identică cu cea a unuia dintre agresori", a spus bătrînul. Poliţiştii din Cobadin au un cerc de suspecţi şi aşteaptă rezultatul analizelor de laborator. Cele 2,4 milioane lei reprezentau toţi banii septuagenarului, pensia şi banii pe care îi luase pe vînzarea porumbului.