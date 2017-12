Septuagenar dispărut

Disperare într-o familie din Constanţa, după ce bunicul de 73 de ani a dispărut de mai bine de două zile şi, de atunci, familia nu mai ştie nimic de soarta lui. Rudele lui Gheorghe Dieaconu au alertat Poliţia sâmbătă după-amiază şi au reclamat că pensionarul a dispărut din curtea casei situate în cartierul Km 5, din Constanţa. Bărbatul a trăit toată viaţa în localitatea Darabani, însă, acum trei ani a fost adus de rude la Constanţa, după ce a avut probleme de sănătate. Membrii familiei spun că şi în urmă cu un an septuagenarul a dispărut de acasă, însă după un timp a fost găsit la Darabani, unde spunea că s-a dus pentru că i-a fost dor de fosta locuinţă. „L-am căutat peste tot, însă nu am dat de urma lui. Am fost chiar şi la Negru Vodă, în ideea că a plecat iar la Darabani, însă nu l-am găsit nici acolo. Mama mea a fost la toate spitalele din Constanţa, am luat legătura şi cu Poliţia. Oamenii legii au venit acasă, au făcut poze şi au ridicat câteva lucruri de-ale bunicului”, a declarat nepoata septuagenarului, Dana Ciudin. Semnalmentele lui Gheorghe Dieaconu sunt: 1,65 metri înălţime, 55 kilograme, păr cărunt, ochi verzi. La momentul dispariţiei, bărbatul era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni de trening bleumarin, o bluză verde, vestă de fâş neagră, pe cap purta un fes negru, iar în picioare avea o pereche de papuci de plastic negri. Ca semn distinctiv, bărbatul are tatuată pe mâna stângă o sirenă. Cetăţenii care pot oferi orice informaţii în legătură cu Gheorghe Dieaconu sunt rugaţi să sune la 112.