Șerban Nicolae, comentarii în scandalul audierii lui Kovesi

Senatorul Șerban Nicolae a comentat vineri, la Antena3, situația Laurei Codruța Kovesi care a fost citată pentru astăzi la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, ea fiind acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Totodată, senatorul PSD a răspuns și criticilor din partea Opoziției, care a acuzat că Dragnea ar fi apăsat pe buton şi „noua” justiţie a executat, relatează Știripesurse.ro.

„Nu fac decât să arate cât de imorali sunt cei care ne acuzau pe noi de faptul că am încercat să politizăm justiția. Tot ce am făcut noi a fost să scoatem de sub control politic asemenea anchete. (...) Eu cred că se face multă vâlvă și se arată dedesubturile acestor abuzuri și cum se legau partea ocultă a serviciilor de informații și procurorii din România din perioada de tristă amintire. Sperăm că toate aceste lucruri vor continua, dezvăluirile vor apărea. (...) Dacă un politician emite o părere în legătură cu actul de justiție din România este catalogat ca fiind o formă de presiune, ca fiind o formă de imixtiune, ca fiind un lucru grav care trebuie condamnat. În schimb, dacă există susținere politică, ode, laude, slujiri, ele sunt binevenite, sunt naturale, sunt normale și trebuie încurajate. E clar că este o dublă măsură și această formă de ipocrizie este mai puțin suportabilă în spațiul public. Din punctul meu de vedere, chestiunile nu trebuie politizate nici de critică, nici de laudă. Toate aceste influențe au făcut ca actul de justiție să fie lipsit de credibilitate în România, din păcate, și ca foarte mulți români să-și pună problema dacă au fost sau nu victime ale unor asemenea aranjamente.”, a spus Șerban Nicolae.

De asemenea, Șerban Nicolae a vorbit și despre declarațiile de miercuri seară ale lui Kovesi.

„Preajma asta este de vreo 10 zile. Toată povestea asta mincinoasă lansată de doamna Kovesi sub influența răcelii, bănuiesc, că altminteri nu am explicații pentru inexactitățile flagrante rostite... a spus că va fi audiată luni, respectiv pe 18, s-a constatat între timp că e vorba de 26. A spus că se ducea la Bruxelles să depună niște documente. Probabil nu are încredere în serviciile poștale. Toate aceste încrengături de minciuni în încercarea de a identifica o coincidență, de fapt, ascunde altceva. Plângeri împotriva doamnei Kovesi au mai fost. Nu e prima dată. Numai că atât timp cât doamna Kovesi a fost marele șef al procuratorii din România, toate aceste plângeri au fost clasate, date la coș, ignorate, indiferent de ce sesizau cetățenii în acele cereri către Parchet. În schimb, de când am înființat Secția pentru investigarea magistraților e mai greu să ții la sertar, e mai greu să ascunzi. Doamna Kovesi nu mai are instrumentele de forță legate de funcțiile foarte înalteși de protecția unor servicii de informații. De fapt, de protecția unor oameni din servicii, pentru că nu întreg SRI conspira la această exercitare ocultă a puterii”, a mai spus Șerban Nicolae.