Serbare la secţia de gimnastică aerobică de la CS Farul

Sportivii de la grupele de copii şi juniori ale secţiei de gimnastică aerobică de la CS Farul Constanţa au avut parte de o surpriză plăcută în Ajun de Crăciun. Alături de părinţi, micile staruri ale sportului constănţean l-au întâmpinat cu bucurie pe Moş Crăciun, căruia i-au oferit un spectacol de exerciţii dificile, combinate cu mişcări graţioase de dans, pe covorul sălii de gimnastică aerobică. În aplauzele celor prezenţi, sportivele pregătite de Cristina Spînu, Cristina Dulgheroiu şi Nicoleta Dendiu l-au impresionat pe Moş Crăciun, care le-a răsplătit cu numeroase daruri. „A fost un an greu pentru toată lumea, dar nu lipsit de succes. Pe plan mondial, la seniori, am obţinut numeroase medalii, iar în lotul României s-au regăsit nouă sportivi de la CS Farul. La copii şi juniori am încheiat pe primul loc pe echipe la Campionatele Naţionale, poziţie pe care ne menţinem încă din 2008. Sperăm ca şi anul următor să fie plin de rezultate bune şi bucurii”, a spus antrenoarea Cristina Spînu. „Moş Crăciun a venit la grupele de începători, iar acum a venit rândul să le aducă daruri şi sportivilor de la copii şi juniori. Anul acesta a fost bun, dar sperăm ca 2011 să ne aducă rezultate şi mai bune”, a adăugat antrenoarea Cristina Dulgheroiu. Şi directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu le-a transmit un mesaj micilor sportivi: „Trebuie să vă pregătiţi cât mai bine, pentru că va veni rândul vostru să-i înlocuiţi pe seniorii de la CS Farul aflaţi în lotul naţional”.