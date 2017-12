Serbarea de 8 Martie, plătită de părinți cu cadouri de Ziua Femeii?

15:28:47 / 25 Februarie 2015

romanisme

Consideri ca apreciezi un profesor pentru cum iti educa copilul si ai vrea sa-l recompensezi din cand in cand, foarte bine fa-o, suma ce ti se cere nu reprezinta mare lucru pentur tine si preferi sa o treci la pierderi neinsemnate, foarte bine, trece-o, dar daca nu esti nici multumit sau daca suma ti se pare prea mare, de ce dai? Ce pot sa-i faca copilului? Cel mult se vor gasi cateva specimene de "profesori" care il vor depuncta insa niciunul nu va merge pana acolo incat "Sa-l lase", desi probabil latraturi sunt, si chiar de-ar fi sa existe vreun astfel de diliu ce sa defavorizeze un elev in asa hal exista locuri unde te poti plange, unde poti depunde contestatii/reclamatii/sesizari, iar de copilul chiar nu e de lasat, atunci nu are sa fie lasat. Cu ce anume crezi ca-l ajuti daca dai desi nu vrei sa dai? cu 2 puncte in plus la matematica? cu 7 in loc de 5 la fizica? Cu asta? La ce crezi ca-i vor folosi peste 10 ani de-acum punctele alea in plus? Crezi ca are sa-si mai aminteasca de ele? Poate din cauza mediei nu va intra la x liceu dar va intra la y? Ei si? Ai impresia ca are asa mare importanta ca ai terminat la Eminescu ori la Mircea ori la Ovidius ori Decebal? Toate sunt licee la fel de bune, diferenta o face copilul in sine, daca vrea sa o faca. Deci de ajutat nu-l ajuti cu nimic, ba din punctul meu de vedere, chiar ii faci rau ca-l protejezi de viata si pe langa asta ii dai si o lectie de morala ce n-are sa-i prinda bine la maturitate, ca vrei nu vrei trebuie sa platesti. Asta vreti sa va invatati copiii? Ca trebuie sa se conformeze? Sa dea si sa taca? Eu n-am copil, poate o sa am candva, dar am fost la randul meu si in generala si in liceu si in facultate, ma credeti ca nici eu nici parintii mei n-au dat NICIODATA nimic, nimanui? Ah, desigur excluzand micile martisoare invatatoarei de 1-4, ce pe vremea aia chiar erau mici, in rest, nimic. Da uneori am simtit cum ca anumiti, nu toti si nici majoritari dar anumiti profesori m-ar fi "taxat", insa ma credeti ca acea ura fara rost m-a facut acum la aproape 32 de ani mai puternic? Si ca in tot ce-a urmat din momentul acela am invatat sa fac fata de unul singur impotriva rautatilor? N-am copiat nici la bac, desi atunci nu erau cu noile mijloace de supraveghere, camere video si alte nebunii, pe langa asta profesorii erau ingaduitori, se putea si s-a putut, cine a vrut, eu n-am vrut, si am luat si bac-ul din prima, mi-am luat si majoritatea examenelor la facultate din prima, desi n-am cumparat decat cartile care chiar le consideram necesare nu spaga dechizata cum se practica in institutiile superioare de invatamant " ia prostia asta de carte, ca sa-ti dau nota", si toate ... toate, au pornit de la acel refuz al parintilor de a "motiva" profesorii, pe nedrept. Asa ca, atunci cand spune-ti ca "n-avem ce sa facem ca se razbuna pe copil", mai ganditi-va.