Serbia, o nucă prea tare pentru tinerele voleibaliste tricolore

Echipa naţională de volei feminin a României a revenit, luni, la Constanţa, unde continuă cantonamentul stabilit în oraşul de la ţărmul mării pentru Liga Europeană. După trei runde susţinute până acum în cadrul întrecerii, cu una în plus faţă de Serbia şi Bulgaria, echipa tricoloră ocupă locul 3 în Grupa A, la egalitate de puncte, opt, cu primele două clasate, chiar Serbia şi Bulgaria. Ultimul loc al grupei este ocupat de Marea Britanie, adversara româncelor din acest sfârşit de săptămână. Aşadar, după două runde de foc, în care toate cele patru meciuri s-au încheiat cu înfrângeri fără set câştigat, pentru elevele lui Darko Zakoc urmează o dublă facilă. „Nu am avut ca obiectiv să învingem în partidele cu Bulgaria şi Serbia. Pe primul plan a fost să creştem nivelul jocului, iar la acest aspect sunt mulţumit. Am jucat ceva mai bine duminică, în Serbia, dar încă facem greşeli elementare. Concluziile trase după meciurile cu Bulgaria şi Serbia îmi confirmă însă faptul că putem să remediem ce nu merge bine. Trebuie să muncim mai mult şi cred că, în timp, vom putea da o replică mai bună echipelor de top”, a declarat Zakoc. Ieri, echipa tricoloră a susţinut, în Sala “Tomis”, primul antrenament din această săptămână. De la pregătire au lipsit Nneka Onyejekwe şi Alexandra Trică, învoite pentru a-şi susţine examenele la facultate. Partidele cu Marea Britanie sunt programate vineri şi sâmbătă, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor din Constanţa.

Clasament Grupa A

1-2. Serbia 4 4 0 12: 0 8

1-2. Bulgaria 4 4 0 12: 0 8

3. ROMÂNIA 6 2 4 6:12 8

4. Marea Britanie 6 0 6 0:18 6