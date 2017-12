Serbia protestează la ONU

Serbia a transmis, vineri, un protest oficial secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, cu privire la formarea unui grup de lucru internaţional însărcinat cu supravegherea independenţei Kosovo. ”Formarea acestui grup, joi, la Viena, s-a făcut ilegal, în afara unui mandat al Consiliul de Securitate al ONU. Este un act inacceptabil pentru Serbia”, a declarat ministrul sîrb de Externe, Vuk Jeremici, în scrisoarea adresată lui Ban Ki-moon. ”Formarea grupului reprezintă o intenţie clară de a ocoli Consiliul de Securitate şi rezoluţia 1.244, care a dus la administrarea Kosovo de către ONU, dar şi de a face absurd rolul misiunii ONU în Kosovo, MINUK, care este singura cu legitimitate deplină”, a spus Jeremici. Independenţa Kosovo, proclamată la 17 februarie, a fost recunoscută de SUA, dar şi de marile puteri din UE. Chiar ieri, Irlanda a anunţat şi ea că recunoaşte independenţa Kosovo.

Grupul de lucru este format din 15 ţări care au recunoscut sau intenţionează să recunoască noul stat kosovar. Constituţia Kosovo a fost preconizată în proiectul trimisului special al ONU, Martti Ahtisaari, pe care Consiliul de Securitate al ONU nu a reuşit să îl adopte din cauza opoziţiei Rusiei. O misiune a UE, EULEX, care este formată din circa 2.000 de persoane, poliţişti şi jurişti, va asista independenţa Kosovo şi va înlocui misiunea ONU, care administrează Kosovo din 1998-1999. Jeremici a subliniat că Serbia nu a fost de acord cu desfăşurarea misiunii UE în Kosovo şi că Belgradul este împotriva transferului de competenţe de la MINUK la EULEX. La grupul de lucru pentru Kosovo participă Austria, Belgia, Marea Britanie, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Slovenia, Suedia, Elveţia, Turcia şi SUA.

Între timp, poliţiştii sîrbi din Kosovo şi-au părăsit posturile, vineri, cerînd să fie plasaţi sub comandamentul misiunii ONU în Kosovo şi refuzînd să servească sub autoritatea noului stat kosovar, pe care nu îl recunosc, după cum a informat purtătorul de cuvînt al poliţiei kosovare, Veton Elshani. Cei 126 poliţişti sîrbi din enclavele sîrbe din centrul Kosovo, Gracaniţa, Obilici, Kosovo Polje şi Lipljan, s-au strîns, ieri, în faţa comsiariatului din Gracaniţa, cerînd să discute cu reprezentantul MINUK. Cererile lor sunt identice cu cele ale poliţiştilor sîrbi din estul Kosovo, adresate în urmă cu cîteva zile şi cele ale colegilor lor din nord, a spus Elshani. La începutul săptămînii, 129 poliţişti sîrbi din patru oraşe din estul Kosovo au refuzat să rămînă sub comandamentul KPS, protestînd faţă de proclamarea independenţei Kosovo. Potrivit lui Elshani, poliţiştii din enclavele sîrbe din sud s-au alăturat boicotului. Ministrul sîrb al Infrastructurii, Velmir Ilici, a declarat ieri că ”Serbia intenţionează să aibă propria poliţie locală în oraşele din Kosovo poopulate de sîrbi”.