Serena Williams ar putea să nu mai joace în acest sezon

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a declarat că jucătoarea americană ar putea să nu mai evolueze până la finalul anului, pentru că nu mai este motivată după ce a ratat Marele Şlem, prin înfrângerea suferită în faţa italiencei Roberta Vinci, în semifinalele US Open. „Când a pierdut la Toronto, ea a fost foarte dezamăgită, dar a revenit la antrenamente a doua zi de dimineaţă, deoarece dorea să câştige US Open. Dar, după acest an şi după trei Grand Slam-uri, întrebarea este cât de înaltă este motivaţia ca să mai joace aceste turnee. Nu cred că ar trebui să joace, dacă motivaţia nu este cu adevărat înaltă”, a spus tehnicianul francez, pentru espnW.com. Totuşi Mouratoglou exclude posibilitatea ca liderul WTA, care a împlinit, sâmbătă, 34 de ani, să se retragă definitiv din tenis: „Nu am dubii că motivaţia ei va fi acolo şi nu am dubii că va fi aceeaşi Serena. Tocmai a câştigat patru Grand Slam-uri la rând şi a ajuns în semifinale la al cincilea. Nu este momentul să ne întrebăm dacă o va afecta vârsta. Are mult timp la dispoziţie”.

Portivit WTA, Serena Williams este înscrisă la China Open, competiţia de categorie Premier Mandatory de la Beijing, la care s-a retras în sferturi anul trecut, şi este calificată la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde este deţinătoarea titlului, după ce s-a impus în finală în faţa Simonei Halep.

Retragerea de la China Open şi de la Turneul Campioanelor nu îi pune în pericol Serenei Williams locul 1 WTA pe care îl ocupă în prezent, cu 11.500 de puncte. Simona Halep, a doua clasată în ierarhia mondială, are 6.780 de puncte, având de apărat peste o mie de puncte până la finalul anului.

Și rusoaica Maria Şarapova a anunţat, miercuri, că nu va juca în turneul China Open de la Beijing, pe care l-a câştigat anul trecut, din cauza unor dureri la încheietura mâinii stângi.

