Serena Williams, în rol de „polițistă”

Tenismena americană Serena Williams, nr. 1, și-a pus în evidență, fără să vrea, calitățile sale fizice, alergând după un hoț care îi furase telefonul mobil, pe care a reușit în final să-l recupereze. Sportiva în vârstă de 34 ani a povestit incidentul pe pagina sa de Facebook, unde a postat și o fotografie în care apare în ținută de „Superwoman”. Ea se afla într-un restaurant chinezesc, dintr-un oraș pe care nu l-a precizat, unde lua masa. „Lângă mine se afla un tip și ceva, căruia acum pot să-i spun instinct de super-eroină, mi-a spus să fiu atentă la el”, a scris Serena, accidentată la genunchi și care nu a mai apărut în circuitul feminin după înfrângerea din semifinalele US Open, la începutul lunii septembrie. „Într-un moment în care mă așteptam mai puțin, acest hoț mi-a luat telefonul și a părăsit rapid restaurantul. Fără să mă mai gândesc, am reacționat”, a adăugat americanca, precizând că a dărâmat un scaun sau două în momentul în care a început cursa de urmărire a hoțului. „A început să alerge, însă eu am fost mai rapidă decât el, toate sprinturile de la antrenamente mi-au servit la ceva, și am reușit să-l ajung ca un fulger”, a explicat tenismena.

„Cu cea mai amenințătoare voce a mea, rămânând însă calmă, l-am întrebat dacă nu cumva a luat din greșeală telefonul meu. El a murmurat ceva, în timp ce se gândea ce să spună, iar apoi a zis: Doamne, știi ce am făcut!. A fost atât de confuz acolo. Cred că am luat telefonul greșit”, a mai povestit americanca, întâmpinată cu aplauze la întoarcerea în restaurant. „Ascultați-vă întotdeauna instinctul de super-eroi, luptați-vă pentru ceea ce credeți că este corect, fiți super-eroi!”, a îndemnat Serena Williams, adresându-se celor aproximativ 4 milioane de fani pe care îi are pe Facebook.

