Serena Williams s-a antrenat marţi şi spune că poate juca la Miami Open

Serena Williams, locul 1 WTA, a declarat că s-a antrenat, marţi, pentru prima dată după accidentarea suferită săptămâna trecută, înaintea meciului cu Simona Halep de la Indian Wells, precizând că va juca la Miami Open, chiar dacă va resimţi dureri la genunchi. "Am lovit câteva mingi astăzi, pentru prima dată. E în regulă. Ştiu că va trebui să mă descurc cu durerea. Sunt aici, la Miami, aşa că voi juca şi voi vedea ce se întâmplă. Iubesc acest turneu, iubesc Miami, aşa că vom vedea. Cu siguranţă, nu am aşteptări mici de la acest turneu, ci mă aştept să fac tot ce pot mai bine. Nu am nicio presiune, deoarece am câştigat titlul de câteva ori şi mă simt bine să fiu aici", a declarat Williams, câştigătoare a şapte trofee la Miami Open şi deţinătoarea titlului. Săptămâna trecută, americanca Serena Williams, locul 1 WTA, s-a retras înaintea partidei cu Simona Halep, din semifinalele turneului de la Indian Wells, din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Americanca va juca, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu Monica Niculescu, în turul secund al Miami Open. Serena Williams şi Simona Halep, care s-a impus la Indian Wells se pot întâlni la competiţia din Florida, tot în faza semifinalelor.